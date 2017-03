Geislingen Dirigent verlangt Aktiven einiges ab – mit "hervorragendem" Erfolg

Die Jugendleiterinnen Silke Ibach und Steffi Holderied berichteten von einer sehr guten Jugendarbeit, die der MV Erlaheim zusammen mit der Jugendkapelle Binsdorf betreibe. Manche Jugendlichen seien bereits in die Musikkapelle integriert worden.

Lob für Ergebnis beim Wertungsspiel

Dirigent Michael Eberhardt hatte lobende Worte für seine Musiker, von denen er einiges abverlangte. as hätten sie sehr gut gemeistert, was man bei dem Wertungsspiel in Eutingen am Ergebnis "hervorragend" sehen und hören könne. Eberhardt will auch in Zukunft anspruchsvolle Stücke einstudieren. Auch habe er ein Kirchenkonzert geplant. Die Neuwahlen ergaben: Vorsitzende sind Dieter Brobeil und Thomas Holderied, ihre Stellvertreterin Claudin Holderied, Schriftführer ist Martin Welte und Kassenchef Manfred Welte; Kassenprüfer sind Karlheinz Welte und Ewald Walter. Alle wurden einstimmig wiedergewählt, ebenso der komplette Ausschuss sowie die Jugendleiterinnen Silke Ibach und Steffi Holderied.

Karl Edelmann vom Kreisblasmusikverband nahm Ehrungen vor. Er fand lobende Worte für die Vereinsleitung und die hervorragende Leistung der Kapelle und des Dirigenten Michael Eberhardt. Sabrina Bertsch und Janina Siedler wurden für zehn Jahre Musizieren mit der Ehrennadel des Kreis- und Landesverbands geehrt. Doris Brobeil erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre Musizieren.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Siedler, Hans Wiest und Wilhelm Sauter vom Verein geehrt. Sauter erhielt zugleich die Ehrenmitgliedschaft.