Geislingen Die Stärken und Schwächen der Frauen

Die elf Powerfrauen parodierten die geschlechterspezifischen Eigenheiten der Schwäbinnen und Schwaben sehr anschaulich. Wenn die Frau zum Beispiel jammert, sie wisse nicht, was anzuziehen, "I han nents em Schrank" oder klagt, "der hot’s ganz Johr s’ gleich am Ranza". Oder welcher Frau geht es nicht so: Je länger die Kleider im Schrank hängen, um so enger werden sie.

Die Auftritte wurden durch die entsprechende Choreografie und das passende Outfit auch zu einem optischen Genuss. Am Ende kam es daher zu nicht enden wollendem Beifall und Zugabe-Rufen.