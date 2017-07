Geislingen Die gemeinsam durchs Feuer gingen

Mehr Aufwand bereite das Organisieren der Tagesausflüge. Zwölf haben die Eheleute während Schmids Jahren als Obmann vorbereitet. In den vergangenen Jahren wurden die Schmids bei den Vorausfahrten von Albert und Rösle Zenker unterstützt.

Zeitplanung, Vorbereiten eines Vespers, interessante Besichtigungen und Abschlussessen im Lokal – das muss alles stimmen. Der Nutzen sei aber groß, sagen die Schmids: Durch die Ausflüge habe sich der Zusammenhalt gestärkt, unabhängig vom Teilort, aus dem die Feuerwehrleute kommen, sagt Schmid.

Die Mitglieder der Geislinger Altersabteilung sind zwischen 53 und 87 Jahren alt. Zehn von ihnen kommen aus Geislingen, acht aus Binsdorf und vier aus Erlaheim.

Die Männer der Altersabteilung nehmen in der Regel nicht mehr an regulären Übungen und Einsätzen teil. Das wäre zwar laut Feuerwehrgesetz möglich, falls sie gesundheitlich und fachlich noch geeignet sind, doch das ist nicht nur in Geislingen eher die Ausnahme.

Für die Gemeinschaft wollen die "alten Kameraden" aber trotzdem weiter da sein: Vor allem bei Absperrdiensten der Feuerwehr – beispielsweise bei Veranstaltungen wie dem Fasnetsumzug oder dem Stadtfest – und dem Kassieren ist auf die Männer aus der Altersabteilung Verlass. "Wir stehen zur Verfügung, wenn man uns braucht", betont der ehemalige Altersobmann.

Hans Schenk, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Geislingen, führt das genauer aus: "Bei uns ist die Altersabteilung immer noch bei Festlichkeiten der einzelnen Einsatzabteilungen integriert und hilft kräftig mit. Bei Festen und Veranstaltungen leisten sie einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen, und bei Abteilungs- und Hauptversammlungen sind die Angehörigen der Altersabteilung immer gerne gesehen."

Bereits Ende der 1960er-Jahre wurde die Altersabteilung gegründet, erinnert sich der heute 80-jährige Julius Schmid: "Damals gab es viele Feuerwehrmänner, die aus dem aktiven Dienst schieden."

Nach dem Krieg waren vom damaligen Bürgermeister Franz Bukenberger (im Amt von 1949 bis 1958) die ersten Geislinger für den Brandschutz verpflichtet worden. Die ersten von ihnen erreichten gut 20 Jahre später das Ruhestandsalter. Die Altersabteilung hat es damit bereits vor der Jugendabteilung gegeben, die 2018 ihr 30-jähriges Bestehen feiert.