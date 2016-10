Geislingen Die bunte Vielfalt kreativen Schaffens

Geislingen. Der Geislinger Hobbyclub zeigt im Bürger- und Vereinshaus bei der 20. Auflage der Hobbykunstausstellung eine fantastische Vielfalt. Siegfried Schlaich, seit vielen Jahren Vorsitzender des Hobbyclubs, eröffnete die Ausstellung und lud die Gäste zum Betrachten der Exponate ein.

Trotz des steigenden Alters der Mitglieder stünden der Hobbyclub und seine Künstler nicht still. Eines zeige sich auch in diesem Jahr wieder deutlich: Die Künstler, die diese Ausstellung wiederholt oder neu bereichern, gehörten mit ihrem Hobby nicht zum alten Eisen, sondern seien in ihrem Schaffen und in ihrer Kreativität aktiver denn je.

Stolz ist Schlaich nicht nur auf die 20. Ausstellung, sondern auch auf den Nachwuchs, egal welchen Alters. Dieser sichere den Fortbestand des Hobbyclubs und bereichere die Ausstellung.