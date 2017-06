Geislingen Detaillierter Sachstand erst im Juli

Bauamtsleiter Markus Buck gab dem Gremium einen Kurzbericht. Demnach stehen die Fenster für den entkernten Pavillon I bereit. In diesem Gebäude laufe die "Rohinstallation" der Haustechnik, und voraussichtlich binnen der kommenden 14 Tage werde der Estrich ausgebracht.

Im komplett neuen Zwischenbau werde demnächst die erste Decke betoniert. Am Standort der geplanten Mensa tut sich hingegen erst in Kürze etwas – die provisorische Zwischenlagerung von Bauaushub hat die Baggerarbeiten für das Fundament bislang verzögert.

Der Gemeinderat hat auch eine Reihe weiterer Arbeiten in Auftrag gegeben: Wärmedämmung, Parkett, Maler- und Schlosserarbeiten im Umfang von insgesamt rund 336 000 Euro. Das sind etwa 14 000 Euro weniger als vor der Ausschreibung veranschlagt war. Ein großer Batzen steht noch aus: Erst in der Sitzung am 27. Juli kann der Technische Ausschuss über die Vergabe von Tischlerarbeiten beschließen. Geschätzte Kosten: rund 160 000 Euro.