Geislingen Der erste Auftritt steht schon bald an

Geislingen/Rosenfeld. Zwischen der gemeinsamen Jugendkapelle und den Blockflötengruppen haben der Musikverein Geislingen und die Stadtkapelle Rosenfeld nach den Sommerferien eine zusätzliche Ausbildungsstufe etabliert: In der neuen Jugendgruppe lernen Kinder und Jugendliche in der Instrumentenausbildung, gemeinsam als Ensemble zu spielen.

Die erste gemeinsame Probe hat am Dienstag, 10. Oktober, unter der Leitung von Simon Joos stattgefunden. Seither wird jeden Dienstag in Geislingen in der "Harmonie" von 16.45 bis 17.30 Uhr geübt. Ab Januar soll dann monatlich zwischen dem Rosenfelder Probelokal im Rathaus und dem Geislinger im Bürgerhaus gewechselt werden, sodass keiner einen Nachteil hat.

Die Zielrichtung der neuen Gruppe ist klar, wie die Rosenfelder Jugendleiterin Stefanie Höhn beschreibt: Die jungen Musiker sollen miteinander in Kontakt kommen und sich besser kennenlernen. Außerdem sollen sie sich daran gewöhnen, wie man in einer Kapelle spielt. Das heißt: Sie müssen lernen, Stücke nicht nur so zu spielen, wie es der Einzelne denkt, sondern auch auf den Dirigenten zu schauen und auf die anderen Musiker zu hören.