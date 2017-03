Geislingen Den Einzelhändlern lacht die Sonne

Ganz gleich, ob die Besucher ein neues Kleidungsstück für Frühling oder Sommer suchen, eine passende Biker-Kluft, Trauringe, Schuhe oder Blumen für Balkon oder Garten – in den Geschäften werden sie fündig. Und auch die, die nichts kaufen wollen, hat das Wetter auf die Straße gelockt. Die Vereine und die örtliche Gastronomie haben Bänke und Tische aufgestellt und sorgen für Bewirtung, und die Clowns kommen vor allem bei den Jüngsten an.

Übrigens: Noch etwas ist an diesem Sonntag anders. Gleich zwei Jubiläen gibt es zu feiern. Erstens feiert Kleider-Müller das 90-jährige Bestehen, zweitens die Raiffeisenbank das 125-Jährige. Mit ein Grund dafür, dass das Geldinstitut sich in diesem Jahr den "standhaften 15" angeschlossen hat, die seit Jahren an den verkaufsoffenen Sonntagen die Türen öffnen. So seien es dieses Mal nicht 15, sondern 16 Geschäfte, sagt Peter Schlecht. Vor der Raiffeisenbank stellt das DRK das neue Rettungsfahrzeug vor, und wer will, kann es auch von innen in Augenschein nehmen.

Stichwort Sonne: Selbstverständlich darf an einem sonnigen verkaufsoffenen Sonntag in der Klimastadt Geislingen ein Informationsstand rund ums Thema Sonnenenergie, Klimastadt und Elektromobilität nicht fehlen. Auch dieser ist bei den Besuchern sehr gefragt.