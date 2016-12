Geislingen Debüt von Dirigent Markus Kurz wird ein voller Erfolg

Im Anschluss wurden drei Mitglieder der Jugendkapelle, Daniela Schneider, Lukas Baumeister und Simon Hauser, für ihre erfolgreich abgelegte Orchesterprüfung ausgezeichnet. Alle drei Musiker werden in Zukunft das große Orchester bereichern.

Besagtes Orchester stand erstmals unter der Leitung des 26-jährigen Markus Kurz, der in Trossingen seinen Master of Music mit dem Hauptfach Schlagzeug macht. Er hatte mit den Musikern ebenfalls ein äußerst unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Das große Orchester zeigte seine Klasse mit dem äußerst anspruchsvollen und festlichen Konzertmarsch "Arsenal" von Jan van der Roost.

Es folgte ein kurzer Abstecher nach Südamerika zu José Alberto Pina und "The Legend of Maracaibo", einem Stück, das mitunter nur so von Energie strotzt, das aber auch ruhige Passagen beinhaltet. Seine Liebe zu diesem Stück hat das Geislinger Orchester 2015 bei den Wertungsspielen in der Oberstufe gefunden, als das Werk als Pflichtstück auserkoren wurde.

Als nächstes wurde der großen Musical-Ikone Sir Andrew Lloyd Webber mit dem Medley "Andrew Lloyd Webber: A symphonic portrait" gehuldigt. "Don’t cry for me Argentina", "Memory" und natürlich auch "Jesus Christ Superstar" durften dabei nicht fehlen.

Weiter ging die Reise durch die verschiedenen Zeitepochen mit Johan de Meijs Arrangement "Moments for Morricone", einer der weltweit erfolgreichsten Veröffentlichungen für Blasorchester. Es folgte mit "Per Aspera ad Astra" von Ernst Urbach noch einmal ein Marsch, der ebenfalls großen Anklang bei den Besuchern in der vollbesetzten Geislinger Schlossparkhalle fand.