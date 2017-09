Geislingen Clarisonos spielen in Binsdorf

Geislingen-Binsdorf. Eine herbstliche Soiree erwartet die Konzertbesucher am Sonntag, 24. September, in der katholischen Kirche St. Markus in Binsdorf. Das Klarinettenquartett Clarisonos mit Peter Kuptz, Sabrina Michelfeit, Rebekka Ruth und Tobias Neher spielt dort ab 18 Uhr.