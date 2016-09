Geislingen Buntes Programm in Scheune

Geislingen-Erlaheim. Einen festen Platz unter den Veranstaltungen des Vereins H15 hat "Kaffee anno dazumal". Dazu lädt der Verein für Mittwoch, 21. September, ab 14.30 Uhr ein.

Ab dem dritten Mal ist es eine Tradition? Dann ist das "Moschdfescht" am Samstag, 8. Oktober, eine solche. Wer selbst Obst zu Most pressen lassen will, sollte sich dafür vorab anmelden.

Martin Wangler in der Rolle des "Fidelius Waldvogel" tritt am Freitag, 21. Oktober, ab 20 Uhr in Erlaheim auf. Der Schwarzwälder Kabarettist und Schauspieler verspricht einen "Wilderer Abend".