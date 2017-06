Geislingen Brand-Lindehält Feuerwehr auf Trab

Geislingen (wus). Direkt an der Schlossparkmauer steht eine mindestens 200 Jahre alte Linde. Aus dieser ist am Montag kurz nach 13 Uhr Qualm gequollen – das Holz brannte. Die alarmierte Geislinger Feuerwehr rückte an und pumpte im Lauf der folgenden Stunden nach und nach rund 25 000 Liter Wasser in den hohlen Stamm.

Immer wieder schien es, als sei das Feuer aus, doch immer wieder mussten Abteilungskommandant René Dulz und Leute seiner Wehr erneut anrücken, um das wieder aufgeflammte Feuer einzudämmen – erst mit Wasser, später mit Löschschaum. Alle Mühe der freiwilligen Feuerwehrleute war jedoch vergebens: Trotz einer über Nacht in den Baum gestellten Sprinkleranlage qualmte es am Dienstagmorgen wieder. Mit einer Wärmebildkamera sondierten die Geislinger Löschkräfte daraufhin nach Glutnestern. Das Problem: Die Linde ist von vielen verwinkelten Kanälen durchzogen. Deshalb wurden Löcher in den Stamm gebohrt, um eine Löschlanze einzuführen, die den Schwelbrand beenden sollte. Ob diese Maßnahme erfolgreich gewesen ist, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Ein Fachmann soll in Kürze die Standfestigkeit der Linde prüfen. Im schlimmsten Fall muss der Baum wohl gefällt werden. Die Polizei geht von Brandstiftung als Ursache aus, der Posten in Rosenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen können sich unter 07428/94 51 30 melden.