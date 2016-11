Geislingen Bis der TÜV sie scheidet

Und das zeigt sich nicht nur am Kilometerstand, sondern auch an der Technik: Türen und Radläufe rosten. Die Seitenschiebetüre schließt nicht mehr richtig und ist sogar schon einmal während der Einsatzfahrt aufgegangen. Die linke Tür am Heck ist so stark durchgerostet, dass die Scheibe herauszufallen droht. Der Tragetisch lässt sich nicht mehr arretieren. Bremsen und Bremsleitungen müssten ausgetauscht werden.

Im März 2017 steht der jährliche TÜV-Termin für den RTW an. Bereits im Vorjahr ist absehbar gewesen, dass er dann keine Plakette mehr erhält. "Dann wäre das Herzstück unserer Arbeit tot", sagt der Vorsitzende: Ob Einsätze, Ausbildung oder Nachwuchsarbeit – alles läuft in Geislingen rund um den RTW ab.

Man könnte den 1999 gebauten Mercedes Sprinter aufwändig reparieren, damit er noch ein weiteres Jahr durch den TÜV kommt. Aber die genannten Schäden zu beheben, würde mindestens 6500 Euro kosten.

Zwar entspricht das Innere des Fahrzeugs nach wie vor allen Vorschriften und ist gut in Schuss. "Aber was nutzt mir der tolle Innenraum, wenn der Motor und die Bremsen nicht mehr wollen?", fragt der DRK-Vorsitzende: "Der RTW ist am Ende."

Also muss ein neues Fahrzeug her. Den alten RTW hat der Ortsverein vor elf Jahren gebraucht gekauft. Zu rund 1500 Einsätzen wurde er seither gefahren. Ein gebrauchtes Fahrzeug soll auch nun wieder beschafft werden. Denn ein neues, vollausgestattetes würde rund 180 000 Euro kosten –­ für das Geislinger DRK nicht zu bezahlen.

Bis zu 50 000 Euro will der Ortsverein ausgeben – "das ist nicht wenig", sagt Wolfram. Hinzu kommen bis zu 10 000 Euro für Beklebung, Signalanlage, Funkgerät und Ausrüstung. Nicht alles kann aus dem vorhandenen RTW übernommen werden. So passt die alte Patiententrage nicht mehr in neue Fahrzeuge –­ allein diese Anschaffung wird mit rund 4 000 Euro zu Buche schlagen.

Die Suche nach tauglichem und bezahlbarem Ersatz hat begonnen: Bereitschaftsleiter Christian Schluck, Fahrzeugwart Klaus Sieber und mehrere Ausschussmitglieder halten die Augen nach geeigneten Angeboten bei einschlägigen Fahrzeughändlern offen.

Vor einer Entscheidung muss aber die Finanzierung gesichert sein. Michael Wolfram hat dafür ein Konzept erstellt, das er übernächste Woche dem Geislinger Gemeinderat vorstellen will: Ortsverein, Kreisverband und Stadt könnten jeweils ein Drittel der Kosten der Ersatzbeschaffung beisteuern, also je 20 000 Euro. "Das wäre unser Wunsch."

Der Kreisverband habe einen solchen Zuschuss zugesagt, so Wolfram. Das Eigenkapital habe das Geislinger DRK bereits auf der Seite. Es bittet aber demnächst aber auch wieder gezielt um Spenden für diese Investition.