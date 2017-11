Geislingen Binsdorf: Einbruchsversuch in Raiffeisenbank

Der Täter wollte in der Nacht auf Mittwoch die Eingangstür der Bank aufschweissen. Vorab besprühte er mehrere Bereiche im Vorraum der Filiale- in denen er Überwachungskameras vermutete - mit Farbe. Auch einen an der Decke montierten Brandmelder schraubte er ab.

Dann begann der Bankräuber, die Tür aufzuschweißen. Am Ende machte er sich jedoch aus dem Staub, ohne die Tür geöffnet zu haben. Warum, ist unklar.

Bei seinem Einbruchsversuch richtete er nach Schätzungen der Polizei Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro an.