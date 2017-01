Geislingen Betrunkener flüchtet in verbeultem Auto

Balingen. Kurz nach 20 Uhr war der 42-Jährige mit seinem Mercedes auf der Straße Wasserwiesen in Richtung Lange Straße unterwegs. Auf Höhe des Möbelmarkts Rogg’n’Roll kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Laternenmasten. Obwohl sein Auto ziemlich verbeult war, fuhr er in Richtung Lange Straße weiter. Dort wurde er von einem Zeugen beobachtet, wie er sich über die Alte Balinger Straße in Richtung Endingen davonmachte. Die nach dem Unfall verständigte Polizei fand den Wagen nach kurzer Suche in der Alten Balinger Straße am linken Fahrbahnrand stehend. Kurze Zeit später kam der Unfallverursacher hinzu. Er roch nach Alkohol. Beim Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von mehr als einem Promille. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.