Geislingen Azubi-Projekt bei Solera: Bis die Funken fliegen

Konzentrische Einziehung, Trompetenrohr, Faltenbogen: Was für Laien böhmische Dörfer sind, gehört für Keven Armbruster, Danny Sumser und Daniele Del Greco zum Berufsalltag. Die drei jungen Männer erlernen bei der Solera GmbH in Binsdorf den Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik.

Der Heizungs- und Lüftungsbaumeister Siegfried Bögl hat sich für den Berufsnachwuchs ein ambitioniertes Projekt einfallen lassen: Lehrjahrübergreifend bauen die Auszubildenden die Verteileranlage einer großen Heizung auf. Das Besondere daran: Bögl hat ein paar zusätzliche Schwierigkeiten in der Aufgabe versteckt.

Ist das nicht fies? "Überhaupt nicht", sagt Danny Sumser, der im zweiten Lehrjahr ist. "Da lernt man nämlich echt was." Der 20-Jährige will gefordert werden, und sein Meister tut ihm den Gefallen: Wann immer es der Terminkalender zulässt, schnappt sich Bögl seine Azubis und baut, schraubt und schweißt mit ihnen an der Anlage.