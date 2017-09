Geislingen Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen

Das Wohngebiet Weiherhalde bleibt über die Weidenstraße erreichbar. Damit das Gewerbegebiet Weiherle nicht abgeschnitten wird, sollen die Bauarbeiten in zwei Schritten erfolgen: Zuerst sind grob 270 Grad des Kreisverkehrs von der L 415 (Rosenfelder Straße) bis zur Mitte der Oberholzstraße an der Reihe, danach das übrige Viertel bis zur Mitte der L 415. Die Zufahrt wird während des zweiten Abschnitts mit einer Ampel geregelt.

Der Feinbelag soll an einem Sonntag aufgebracht werden. Falls das am Wetter scheitert, wäre an einem Werktag eine Sperrung der Zufahrt ins Gewerbegebiet für Laster erforderlich.

Die Kosten der Sanierung liegen bei rund 75.000 Euro. Diese trägt das Land Baden-Württemberg.