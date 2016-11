Geislingen Aus Baumstämmen werden Schildkröten

Es sei nicht wie in der Malerei, erklärt Matschegg: "Hier richtet sich das Kunstwerk nach dem Holz, das zur Verfügung steht." Die Inspiration komme mit dem vorhandenen Rohmaterial.

Dazu brauche es vor allem Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen – vorher Skizzen zu zeichnen, hätte kaum Sinn: "Alles spielt sich im Kopf ab", sagt er.

Der müsse dafür frei sein. Daher hat Matschegg auch eine Regel: Wenn er an einem Werk nicht mehr weiter weiß oder Schwierigkeiten hat, hört er sofort auf und probiert es frühestens am folgenden Tag wieder.

Er ist überzeugt davon, dass man diese Kunst lernen und trainieren kann. Auf Ausstellungen und Festen hätten ihn immer die Motorsägenkünstler fasziniert. "Während andere möglichst viel von allem sehen wollten, habe ich zwei Stunden lang nur beim Schnitzen zugeguckt", erzählt Matschegg.

Vor knapp zwei Jahren sei so auch der Kontakt zu seinem heutigen Lehrmeister entstanden. Man vereinbarte zwei Samstage, an denen der Profi zu Matschegg nach Hause kam und ihm die Kunst mit der Motorsäge beibrachte.

Seitdem treffen sich die Beiden regelmäßig, schließlich wolle er sich immer weiter entwickeln, sagt Matschegg. Wegen seiner Rückenschmerzen komme er aber oft nur langsam mit seinen Werken voran: "Ich kann nie länger als zwei Stunden am Stück arbeiten", sagt er.

Deswegen nehme er sich auch nicht mehr so viel vor, zumal es sich bei der Schnitzkunst um eine kostspielige Leidenschaft handele. Das Spezialwerkzeug sei sehr teuer und pflegebedürftig. Wenn der Rücken mal wieder zu sehr schmerze, gehe er an kleinere Arbeiten, jetzt zur Weihnachtszeit etwa an hölzerne Kerzen, Kerzenständer oder Sterne.

Ein Großprojekt ist noch in Planung – dafür liegt bereits eine riesige Astgabel mit vier Auswüchsen in seinem Garten. Er benötigt erstmal einen Frontlader, um das gigantische Stück Holz zu bewegen. "Das wird was Großes", sagt Matschegg, "da werde ich mindestens sechs bis acht Figuren reinschnitzen".

Er plane, verschiedene Vögel in die Astgabel zu "setzen". Dazu stellt er klar, dass man derartiges Rohmaterial nur äußerst selten in der Natur findet: "Wenn das mal fertig ist, wird das nur für mich privat."