Geislingen Aus 500 Kilo Obst werden 310 Liter Most

Geislingen. Gut zwei Wochen lang ist Erwin Hauser diesen Herbst unterwegs gewesen, um Obst zu lesen. Rund 300 Kilogramm Äpfel und 200 Kilo Birnen hat er zusammenbekommen. Beim Pressen in der Erzinger Moste am Samstag vor einer Woche hat das 310 Liter Most ergeben.

Ideal wäre laut Hauser gewesen, wenn das gepresste Obst sich aus zwei Dritteln Birnen und einem Drittel Äpfel zusammengesetzt hätte: "Das Verhältnis ist nicht optimal, aber es ist nicht anders gegangen", sagt Hauser.

Denn die Frosttage im April haben auch ihm – wie so vielen Landwirten und Privatleuten – einen kalten Strich durch die Rechnung gemacht. Nur in Waldnähe oder an großen Hecken sind die Blüten der Obstbäume nicht abgefroren: "Auf ganzen Flurstücken, auch auf sonnigen Flächen, gab’s nichts." Auf seinen eigenen Grundstücken fand sich nichts zu ernten, "nicht eine Frucht."