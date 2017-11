Geislingen Auf Hochzeitsmesse drängen sich Besucher

Geislingen - "Mit 20 Ausstellern sind wir an einer Grenze angelangt. Mehr geht nicht", freute sich der Geschäftsführer von Kleider Müller, Rainer Müller, bei der Hochzeitsmesse Zollernalb am Sonntag in der Geislinger Schloßparkhalle. In ihr drängten sich die Besucher.