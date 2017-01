Geislingen Attraktives Teilnehmerfeld

Integriert in den Kleider-Müller-Cup ist auch in disem Jahr ein B-Juniorinnenturnier. Acht Teams kämpfen am Samstag ab 9 Uhr in zwei Vierergruppen um den Einzug ins Endspiel, das gegen 11.45 Uhr steigen wird. Am Nachmittag sind dann die Aktiven ab 12 Uhr mit ihren Vorrundenspielen am Ball. Fortgesetzt wird das Turnier am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr mit weiteren Vorrundenspielen, der sich die Zwischenrunde anschließt. Die beiden Gruppenzweiten bestreiten ab 17.30 Uhr das Spiel um Platz drei; im Anschluss folgt das Endspiel der beiden Gruppenersten der Zwischenrunde.