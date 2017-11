Geislingen Arbeiten dauern noch eine Woche

Geislingen (gu). Wegen Reparaturarbeiten an der Fahrbahn bleibt der Kreisverkehr an der L 415 am Geislinger Ortseingang voraussichtlich noch bis Ende nächster Woche für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nach Angaben des Straßenbauamts liegen die Arbeiten im Zeitplan; Zeil sei die Substanzerhaltung und die Verbesserung der Verkehrssicherheit.