Geislingen Angeln und Vespern bei Sonnenschein

Am Samstag gab es erstmalig in der Fischerbar eine große Likör-Bar mit 40 Sorten Likör zur Auswahl, was sehr gut angekommen ist. Am Sonntag begann das Fest mit einem Frühschoppen, der musikalisch von der Bauernkapelle Geislingen stimmungsvoll begleitet wurde. Zwischendurch wurde das Glücksrad gedreht mit Preisen wie Gemüsekorb, Wurst und Wein.

Anschließend versorgten die Fischer die vielen Gäste mit einer reichhaltigen Speisekarte und einem umfangreichen Kuchenbuffet. Auch konnten Gastfischer Tageskarten erwerben und am Weidensee angeln.