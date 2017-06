Geislingen Als die Römer am Kleinen Heuberg siedelten

Gedenkstein erinnert an die Funde

Auf dem Plateau am Häsenbühl kreuzten sich einst die Römerstraßen von Rottweil nach Rottenburg und vom Kastell Sulz nach Kastell Lautlingen. Ein Kastell mit zugehörigem Lagerdorf ist durch Luftbilder eindeutig zu lokalisieren.

Gleichzeitig verlief in diesem Gebiet die Grenze zwischen den Provinzen Obergermanien und Rätien. Reste eines steinernen Monuments mit der Inschrift "IMP" für "Imperator", also "Kaiser", könnten auf ein Denkmal an dieser Grenze hinweisen. Heute erinnert ein Gedenkstein, der "Kaiserstein" an die römischen Funde auf dem Häsenbühl. Frieder Klein vom Landesamt für Denkmalpflege erläutert Geschichte und Bedeutung dieses Ortes.