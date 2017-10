Die Ortsgruppe Geislingen des Schwäbischen Albvereins hat eine Tageswanderung nach Hundersingen zur Heuneburg unternommen. 17 Wanderfreunde nahmen daran teil, geführt von Ingrid Schmid. In Hundersingen wurden zuerst die sehenswerte Kirche und das Heuneburgmuseum besichtigt. Danach ging es weiter bis zur Heuneburg. Dort wurde eine Rast eingelegt, und die Gruppe nahm noch an einer Führung teil. Leider spielte nachmittags das Wetter nicht mehr so ganz mit, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Wieder in Hundersingen zurück, kehrte die Gruppe noch in der Brauereigaststätte "Zum Adler" ein. Foto: Burkowski