Geislingen Abwarten und Cocktails trinken

Geislingen. Jeden Donnerstag trifft sich im Wechsel eine von zwei Gruppen mit je fünf Schülerinnen zusammen mit Schulsozialarbeiterin Diana Klein und Lehrerin Stefanie Stengel während der Mittagspause in der Frühstücksküche. Dort bereiten die Jugendlichen neben Tee auch Waffeln oder Crêpes zu, die sie dann verkaufen.

Das Angebot wird gut angenommen: Jede Woche lassen es sich etwa 25 Schüler schmecken, meist als zweiten Nachtisch nach dem Mensaessen. Auch die Lehrer lassen sich gerne Crêpes bringen – die inzwischen sogar mit Zehnerkarten verkauft werden, damit nicht so viel Kleingeld nötig ist.

Tee gibt es weiterhin. Jede Woche werden zwei verschiedene Sorten aufgebrüht, die Schüler und Lehrer vor allem im Winter gerne trinken. Um das Angebot zu erweitern und vor allem im Sommer nicht nur Heißgetränke servieren zu können, hat das Team der Tee-Party unlängst eine zweistündige Fortbildung absolviert: Lisa Wagner vom Landratsamt brachte zehn Schülerinnen bei, wie man aus Säften und Sirup verschiedene Cocktails mischt und mit Früchten dekoriert. Demnächst gibt es also bei der Tee-Party nicht nur Tee, sondern auch Cocktails zu trinken. Die Fünft- bis Siebtklässler sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam wird alles hergerichtet, Tee gekocht, Tische gedeckt, Crêpes oder Waffeln gebacken. Jeweils eine Schülerin nimmt die Bestellungen entgegen und kassiert. Verkauft wird von 12.45 bis 13.30 Uhr, danach wird aufgeräumt und gespült, die Tische und Arbeitsplatten abgewischt, dann geht es wieder in den Unterricht. Obwohl das mit viel Arbeit verbunden ist, macht es allen Spaß: Die Mädels und Jungs sind mit Feuereifer dabei. Für jeden Dienst gibt es einen Verzehrbon, dann kann man sich jeweils in der nächsten Woche selbst etwas Leckeres holen und sich vom anderen Team bedienen lassen.