Geislingen 25 Jahre Werbung und Engagement

Angefangen habe alles mit der Anschaffung der einheitlichen Weihnachtsbeleuchtung und der Mitfinanzierung des DRK-Busses im Gründungsjahr. Seit 2013 erweise sich der HGV auch als kräftiger Unterstützer der Klimastadt Geislingen.

Der Geislinger Bürgermeister Oliver Schmid sieht den HGV "schon seit vielen Jahren als feste Größe der Stadt" und lobte die gute Zusammenarbeit. Der HGV habe viel erreicht, sowohl für die Stadt als auch für das Erhalten der eigenen Wirtschaftskraft, sagte Schmid. Der Verein entwickle die Stadt Geislingen weiter und erhalte beziehungsweise erschaffe Arbeits- und Ausbildungsplätze, sagte Schmid.

Für Unterhaltung bei der 25 Jahr-Feier sorgte Bianca Müller von der Shell-Tankstelle und die Inhaberin der Urban Massagepraxis Anja Kunkel, die als russisch-türkisches Putzfrauenduo Aishe und Olga humorvoll auf die 25 Jahre HGV zurückblickten.

Auch in diesem Jahr hat der HGV wieder einiges vor. Am 26. März und am 8. Oktober stehen zwei verkaufsoffene Sonntage auf dem Programm, am 6. April findet die alljährliche Hauptversammlung statt, und im Herbst ist eine Besichtigung des Aufzugs-Testturms in Rottweil mit anschließender Wein- und Bierprobe bei der Rosenfelder Firma Lehner geplant. Zudem steht in diesem Jahr ein Besuch bei der Stadtentwicklung Zwiefalten mit Brauereibesichtigung an, und bei ausreichendem Interesse wird eine Skiausfahrt Ende des Jahres organisiert.

Am 11. Februar um 19 Uhr findet anlässlich des 25-jährigen Bestehens des HGV in der Geislinger Harmonie ein Vortrag des "Erfinders" der Transalp, Andi Heckmair, statt.