Geislingen 25 Jahre im öffentlichen Dienst

"So lange kam’s mir gar nicht vor", sagte Schmid. "Ich gehe jeden Tag gerne ins Büro und habe keine Minute bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben". Er bedankte sich nicht zuletzt bei den Geislinger Gemeinderäten, mit denen er inzwischen gut ein Drittel seiner Dienstzeit zusammenarbeite: Dies sei ein konstruktives und kritisches Gremium.

Schmid steht seit 1. November 2007 an der Spitze der Geislinger Verwaltung und ist im vergangenen Jahr für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden. Bürgermeister zu sein sei eines der schönsten Ämter, die man in Baden-Württemberg erreichen könnte, sagte Landrat Pauli, der selbst von 1997 bis 2007 Geislinger Rathauschef gewesen ist.

In seiner Würdigung Schmids –­ als Altbürgermeister und Landrat, aber auch als Einwohner – zählte er dessen zahlreiche Ämter in der Stadt und im Kreis auf. Dieser sei bürgerfreundlich und dienstleistungsorientiert tätig und sorge mit dafür, dass Geislingen in vielen Bereichen vorbildlich sei. Der Jubilar arbeite engagiert, sachkundig und mit Weitblick, so Pauli.