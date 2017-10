Geislingen 24-Stunden-Übung mit Bravour gemeistert

In aller Herrgotsfrühe, um sechs Uhr am Samstagvormittag, war der nächste Einsatz geplant: Den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr wurde erklärt, wie die Brandmeldeanlage am Geislinger Schloss funktioniert. Kurz vor dem Mittagessen wurde ein Mülleimerbrand simuliert, und außerdem durfte sich die Jugendfeuerwehr unter fachkundiger Anleitung mit den Themen Ölspur und Flächenbrand befassen.