Geislingen 190 neue Binsdorferin fünf Jahren

Zu Beginn des Jahrzehnts haben zahlreiche baden-württembergische Städte mit Hochschulen eine Zweitwohnungssteuer eingeführt. Das führte auch in Binsdorf zu einem Rückgang der gemeldeten Einwohner: 2010 hatte der Geislinger Teilort mit 1008 Bürgern den niedrigsten Stand erreicht gehabt.

Seither ist diese Zahl mit kleinen Sprüngen allmählich wieder gestiegen, am stärksten im vergangenen Jahr: Stand Mitte Februar 2017 leben 1056 Menschen in Binsdorf. Die Einwohnerzahl sei vor allem dank der Neubaugebiete gewachsen, sagt Weger. In die Berechnung fließen allerdings auch Geburten, Sterbefälle und Menschen ein, die wegziehen.

Für die Neu-Binsdorfer gibt es alle fünf Jahre einen Empfang – auch jetzt wieder. 35 Zusagen hat die Ortsverwaltung bislang dafür bekommen – auch einige syrische Neubürge haben zugesagt. "Das ist eine Chance für die Integration", hofft der Ortsvorsteher.