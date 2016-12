Geisingen/Immendingen Hoffnung für die Werkrealschule

Die Stadt hat gegen diesen Beschluss geklagt und damit zumindest schon einmal Zeit gewonnen. Sollte es gelingen, für das kommende Schuljahr eine fünfte Klasse zu bilden, wäre sogar die Schließung wieder aufgehoben.

Die Klage der Stadt Geisingen habe aufschiebende Wirkung, bestätigt Schulamtsleiter Karlheinz Deußer dieser Zeitung. "Und wenn es Geisingen gelingt, für das Schuljahr 2017/18 wieder 16 Schüler für die fünfte Klasse zu finden, geht das ganze Spiel von vorne los." Will heißen: Die Schließung wäre vom Tisch – so lange, bis die Werkrealschule wieder zwei Jahre in Folge zu wenig Schüler in der fünften Klasse hätte.

Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler kündigt an, gemeinsam mit den Schulleitern der Grundschulen aktiv bei den Eltern für die Geisinger Werkrealschule zu werben.