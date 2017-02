Geisingen Hunde und Pferde jahrelang gequält

Richterin Larissa Terlecki regte an, die Verhandlung durch ein Geständnis abzukürzen, dem eine Geldstrafe und ein Haltungsverbot für Hunde und Pferde folgen würde. Beide Angeklagten zogen sich daraufhin mit ihren Verteidigern zu Beratungen zurück – die Frau mit den Worten "Alles erstunken und erlogen".

Danach kam das Ehepaar nicht mehr in den Verhandlungssaal zurück. Ein Geständnis gab es nicht. Beide Anwälte verzichten auf einen Antrag. Richterin Larissa Terlecki folgte dem Antrag von Staatsanwalt Benjamin Seither. Sie verurteilte beide Ehepartner jeweils zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à zehn Euro – also jeweils 900 Euro. Außerdem untersagte sie beiden, in den kommenden zwei Jahren Hunde oder Pferde zu halten. Auch nach den zwei Jahren werden die beiden weder Hunde noch Pferde halten dürfen. Das Verwaltungsgericht hat im Januar ein unbefristetes Haltungsverbot ausgesprochen. Durch das zusätzliche Verbot durch das Amtsgericht würde eine Zuwiderhandlung allerdings in den ersten zwei Jahren eine härtere Strafe nach sich ziehen als nach dem Verbot durch das Verwaltungsgericht alleine.