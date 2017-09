Geisingen Großeinsatz nach schwerem Unfall

Ein 69-jähriger Seat-Fahrer fuhr auf der Kreisstraße von Hausen her kommend und wollte in die Bundesstraße nach links in Richtung Donaueschingen abbiegen. Dabei übersah er einen von links, aus Donaueschingen kommenden 20-jährigen Lastwagen-Fahrer, teilt die Polizei mit. Trotz eines Ausweichversuchs des Lastwagenfahrers nach links stießen die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen. Die Aufprallwucht war so groß, dass der Motorenblock des Seat herausgerissen wurde. Das Auto drehte sich um die vertikale Achse und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Lastwagen kippte auf die rechte Fahrzeugseite und fing sofort Feuer. Der 20-jährige Lastwagenfahrer konnte sich zum Glück noch rechtzeitig aus dem Führerhaus retten, bevor dieses vollständig ausbrannte.

Durch den Unfall wurde 69-jährige Autofahrer schwer und seine 63-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Erstbetreuung mit den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.