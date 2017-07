Gechingen Ziegengehege bekommt jetzt eine Wasserleitung

Eifrig hatte der sportliche Nachwuchs bei seinen Eltern, Großeltern und Bekannten für Sponsorengelder geworben und erfreulich viele Zusagen für Spenden erhalten. Das Wetter war ideal, so dass sich auch viele Erwachsene an dem Lauf beteiligten.

"Die Kinder sind sehr stolz darauf, dass auch Bürgermeister Jens Häußler gekommen ist und mit ihnen lief", sagte Schulleiterin Karin Rittig. Die begeisterten Schüler, der Schultes, mehrere Lehrkräfte und engagierte Eltern hatten eine Stunde lang Zeit, um einen ein Kilometer langen Rundkurs möglichst oft zu durchlaufen. Am Start und Ziel und auch unterwegs konnten die Beteiligten sich mit Wasser und isotonischen Getränken erfrischen und stärken.

"Der Erlös wird jetzt gedrittelt und zu gleichen Teilen an drei wichtige Projekte gegeben, die uns sehr am Herzen liegen", so Rittig. Ein Drittel geht an den Verein Pro Haiti, der damit in dem armen Inselstaat in der Karibik das Schulgeld für einige Schüler bezahlen kann. Ein weiteres Drittel ist für ein neues Zirkusprojekt der Schule bestimmt. Bei den nächsten großen Projekttagen soll ein echter Zirkus engagiert werden, der natürlich Geld kostet.

Elternbeirat bewirtete mit roten Würsten die eifrigen Sportler

Und schließlich sollen auch die gewissenhaften Schüler und Eltern bedacht werden, die das ganze Jahr über bei jedem Wetter und selbst in den Ferien die schuleigenen Ziegen betreuen. "Wir möchten eine Wasserleitung zu unserem Ziegengehege, möglichst mit warmem Wasser verlegen lassen. Das Wasser muss bis jetzt mit Eimern vom Schulgebäude zu den Tieren hinaus geschleppt werden", erläutert Betreuungslehrerin Corinna Popp.

Diese Ziele vor Augen gaben die Schülern sowie auch die Erwachsenen ihr Bestes, angetrieben von zahlreichen Motivatoren am Streckenrand.

Im Anschluss bewirtete der Elternbeirat die eifrigen Sportler mit roten Würsten und Bauernhof-Eis.

Bis die Gelder der zahlreichen Sponsoren eingesammelt sind, wird es allerdings noch einige Tage dauern. Die tüchtigen Schlehengäuschüler sind schon sehr gespannt auf das Ergebnis.