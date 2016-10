Gechingen Wanderer wollen Zeichen setzen

Gechingen. Nachdem der Gemeinderat sich entschieden hat, die Pläne zur Bebauung des Areals nicht weiter zu verfolgen, ist die Erleichterung groß bei den vielen Gegnern des Projekts, denen vor allem die sieben als Naturdenkmal geschützten Linden auf dem Areal am Herzen liegen (wir berichteten).

Areal soll wieder häufiger genutzt werden

Man traf sich also am Ende der Kleeblatt-Tour am Sedanplatz, um dazu anzuregen, das Areal künftig wieder häufiger zu nutzen. "Vielleicht machen es uns andere nach, so dass die Gechinger Bevölkerung hier noch einige Feste feiern kann", äußerte Norbert Jensen, der Vorsitzende des Arbeitskreises Heimatgeschichte, der unter dem Dach der Gechinger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins agiert. "Die Sondernutzungsgenehmigung hat uns die Gemeinde ohne zu zögern erteilt", fügte Jensen dankbar an.