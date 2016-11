Gechingen Vor Rührung bleibt die Stimme weg

Gechingen. Das gemischte Programm mit Laiensängern und Profimusikern war ein voller Erfolg des VOCO-Chors der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Kerstin Pfeiffer. Judy Bailey ist Musikerin und Weltbürgerin. Eine Frau, die aus voller Seele singt – lebensbejahend und freudestrahlend. Und genau mit diesem Geist haben Judy Bailey sowie ihre Band alle Gäste in ihren Bann gezogen und ihnen einen unvergesslichen Abend beschert.

Alle Zellen zum Leben erweckt

Für den VOCO ging es mit Judy und Band am frühen Nachmittag mit der Generalprobe los. Es war für die Beteiligten ein besonderes Erlebnis, mit Profis zu arbeiten, die so freundlich und gewillt waren, gemeinsam Musik zu machen. Und so blieb manchem doch kurz vor Rührung die Stimme weg und man bekam eine Ahnung davon, was für ein einmaliger Abend auf die Laiensänger zukommen würde. Danach stand ein großes Treffen im Gemeindehaus bevor. Die Workshop-Leiter Daniel Jakobi, Schlagzeuger und Dozent an der Pop-Akademie Mannheim, und Leroy Johnson, Chorleiter aus Leeds in England, erweckten in den Teilnehmern alle nur möglichen Musikzellen zum Leben.