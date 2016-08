Gechingen Volk der Sioux dient als großes Vorbild

Reger Zuspruch

"Häuptling" Heide Esslinger bietet seit elf Jahren diese Form der Ferienbetreuung für Kindergarten- und Grundschulkinder an. Auch in diesem Jahr herrschte reger Teilnehmerzuspruch für das Leben nach Art der Ureinwohner Amerikas. "Beim ›Palaver‹ im Tipi erzähle ich den Kindern von der indianischen Lebensart", sagte Esslinger zum Austausch in der zeltartigen Behausung nach Bauart der Sioux-Indianer. Absichtlich nutzt die Erzieherin die Begrifflichkeiten des ursprünglichen Volkes, für das sie ein Faible hat. Deshalb wissen die Mädchen und Jungen inzwischen, dass es sich beim Palaver eben um diese Gesprächsrunde handelt, "Pow Wow" indes "das Versammeln" heißt. Und das signalisiert eben die Trommel meist zur Mittagszeit. Manchmal jedoch, als frisch gebackene Buchteln ihr Aroma aus dem lagereigenen Backofen verbreiteten, strömte das "wilde" Volk schnell zu Tisch. "Auch die Pfannkuchen aus Maismehl, die einmal in der Woche über dem Lagerfeuer gebacken werden, sind immer ein Renner", sagte Esslinger.

Schnell hungrig