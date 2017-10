Unter dem Motto "Come let us sing" lädt der Voco-Chor, ein Ensemble für Gospel und christliche Popmusik unter der Leitung von Kerstin Pfeiffer, zu seinem diesjährigen Konzert am Sonntag, 12. November, ab 18 Uhr in die Gechinger Martinskirche ein. Ruhige und nachdenkliche, lebendige und mitreißende Lieder hat der Chor in den vergangenen Wochen geprobt. Außer Gospelsongs werden Lieder aus der christlichen Popmusik präsentiert. Seit vergangenem Jahr beim Judy Bailey-Projekt ist die Anzahl der Sängerinnen und Sänger auf 45 gestiegen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen, zumal die Hälfte davon an das Projekt "Weihnachten im Schuhkarton" geht. Nach dem Konzert, voraussichtlich gegen 20 Uhr, sind alle Konzertbesucher zu einem gemütlichen Umtrunk und Snacks eingeladen. Foto: Chor