Gechingen Asylhelfer machen Schlagzeilen in den USA

Der erste Anruf der Journalistin gilt Calws Oberbürgermeister Ralf Eggert. Er erklärt Schwartz beispielsweise, dass in den Flüchtlingen eine große Chance für den deutschen Arbeitsmarkt gesehen werde. Es würden nicht nur Ingenieure und Ärzte gebraucht, sondern zum Beispiel auch Personal im Pflegebereich, in der Gastronomie und vielen anderen Branchen.

Was Interviews mit Flüchtlingshelfern betrifft, verweist Eggert die Autorin an Günter Stricker, den Leiter des Calwer Arbeitskreises Asyl, der wiederum Schwartz mit dem syrischen Flüchtling Samir (32) zusammenbringt. Dieser absolviert ein Praktikum in Calw und wohnt in Gechingen. "Beide standen plötzlich bei mir vor der Tür", erinnert sich Schöttmer. "Samir ist ganz ohne Frage ein Teil unserer Familie", sagt Schöttmer der Autorin.

Sie habe Yardena Schwartz geschildert, was der Freundeskreis Asyl in zwei Jahren alles auf die Beine gestellt habe. Zum Beispiel den Deutschunterricht, der an jedem Wochentag stattfindet, "egal, ob ein Flüchtling da ist oder zehn". Hilfe bei Formularen und Anträgen, Hausaufgabenbetreuung, Krankenfahrten, Kontakte zu Sportvereinen, Unterstützung beim Weg in die Berufsausbildung, Übersetzen und vieles mehr gehören zu den Aufgaben der Flüchtlingshelfer. Außerdem gibt es eine große Kleiderkammer.

Schöttmer schildert beim Besuch der Journalistin vor allem, wie sich die Vorbehalte so mancher Gechinger gegen die Flüchtlinge in einen angstfreien Umgang gewandelt haben. "Direkte Anwohner der Gemeinschaftsunterkunft haben sich anfangs vehement gegen die Aufnahme so vieler Flüchtlinge im Ort gewehrt. Heute fließen Tränen, wenn ein Flüchtling wegen der Anschlussunterbringung Gechingen verlässt", erzählt die Gechinger Helferin.

Derzeit ist ein fester Stamm von 30 Personen auf Abruf beim Freundeskreis Asyl aktiv. "Vom Chirurgen bis zum Arbeiter ist alles vertreten. Das ist eine Herausforderung, aber es funktioniert", sagt Schöttmer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Und: "Integration kommt von beiden Seiten. Wir bekommen bei all unseren Mühen menschlich auch viel zurück". Das liege vor allem daran, dass man von Anfang an alles über die Arbeit mit Flüchtlingen öffentlich gemacht habe. Auch Veranstaltungen für Bevölkerung und Flüchtlinge hätten zur Überwindung von Vorbehalten beigetragen.

Samir begeistert für syrische Küche

Samir spielt inzwischen Volleyball im Ort und geht zum Schwimmtraining. Außerdem hat er zahlreiche Gechinger für die syrische Küche begeistert. Zur Unterstützung der Bevölkerung seit der Ankunft in Deutschland sagt er: "The volunteers here are like our angels – Die freiwilligen Helfer hier sind unsere Engel".