Gechingen Verkehrsrowdys werden zur Kasse gebeten

"Wenn ich und meine Nachbarn an unseren Einfahrten rein- oder rausfahren wollen, kommt es vor, dass wir angehupt werden. Beleidigungen und entsprechende Handgesten sind auch schon vorgekommen", beklagt Godoy. Es gebe viele Eltern mit Kindern, die anstatt den direkten Weg zum Rewe zu gehen, wegen der Verkehrssituation in der Calwer Straße einen Umweg durch das Wohngebiet machten, um nicht an dieser Stelle entlang gehen zu müssen. "Hier muss eine Dauerlösung her", forderte der Bürger.