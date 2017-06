Gechingen Unterhaltung pur im Gechinger Appeleshof

Gechingen. Diesen Montat erwartet die Besucher des Gechinger Heimatmuseums Appeleshof ein besonderes Wochenende. Es beginnt am Freitag, 30. Juni, mit der Langen Museumsnacht. Geöffnet ist von 17 bis 24 Uhr, so dass man Muße hat, all die vielen Attraktionen im Appeleshof in Ruhe zu besichtigen. Dazu tritt der Gechinger Heinrich Hamm als Elvis-Interpret auf und wird zahlreiche Hits zu Karaoke-Versionen singen. Hamm ist seit seiner Kindheit Elvis-Fan, hat seinen Geburtsort Tupelo sowie seinen langjährigen Wohnsitz Graceland in Memphis besichtigt und sich mit seiner Biografie befasst. Bis heute wird der Musiker gefeiert und ist im Gedächtnis seiner vielen Fans präsent wie eh und je. Das kann man am Freitag auch im Appeleshof erleben.