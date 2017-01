Gechingen Umbenennung abgelehnt

In der Folge des Grundsatzbeschlusses gründete sich unter anderem die Initiativgruppe "Denk-Mal", die sich vor allem für den Erhalt der als Naturdenkmal ausgewiesenen 145 Jahre alten Linden auf dem Gelände stark machte und in einer Unterschriftenaktion mehr als 500 Unterstützer zum Erhalt des Platzes fand. Klar gegen eine Bebauung sprach sich auch der Schwarzwaldverein, hier insbesondere der Arbeitskreis (AK) Heimatgeschichte, aus. Norbert Jensen vom AK Heimatgeschichte recherchierte die historische Bedeutung des Platzes. So belegen Aufzeichnungen der Heimatdichterin Tilli Jäger (1898-1976), dass 1871 in einer Sedansfeier der kriegswendenden Schlacht im deutsch-französischen Krieg erinnert wurde und aus diesem Anlass zwölf "Friedenslinden" auf dem Gechinger Sedanplatz gepflanzt wurden.

Gemeinderat überlegt es sich anders

Nach weiterer Klärung des Sachverhaltes mit den zuständigen Behörden für Denkmal- und Naturschutz war der Gemeinderat von seinem gefassten Grundsatzbeschluss abgerückt und entschied, dass das Gelände auch künftig nicht für eine Bebauung zur Verfügung stehen wird.

"In der damaligen Diskussion wurde auch von Seiten des Gemeinderats bemängelt, dass heute kaum jemand etwas mit dem Begriff Sedanplatz anfangen könne", erinnerte Norbert Jensen. So sei die Idee gereift, eine Umbenennung des Platzes in "Friedensplatz" anzuregen. In der schriftlichen Antragsbegründung wies Gemeinderat Gerhard Mörk, der in der jüngsten Sitzung nicht anwesend war, darauf hin, dass der Begriff "Frieden" ein Ziel sei, für das sich alle Menschen und Völker einsetzten sollten.

Umso überraschter waren die mehr als 30 Zuhörer, darunter auch Jensen und der Vorsitzende der SWV-Ortsgruppe, Heinrich Hamm, in der jüngsten Sitzung vom Ergebnis der Abstimmung über den Antrag auf Umbenennung. Zunächst hatte Klaus Böttinger (Freie Wählervereinigung) Bedenken über die schnelle Vorgehensweise geäußert: "Ich möchte nicht, dass mit einer Umbenennung Tor und Tür für weitere solche Vorhaben geöffnet werden." Bei der Abstimmung gab es letztlich nur zwei Stimmen für den neuen Namen "Friedensplatz". Bei einer Enthaltung wurde die Umbenennung mit deutlicher Mehrheit abgelehnt und es bleibt beim Namen "Sedanplatz". Eine Entscheidung, die bei den meisten Zuhörern auf Unverständnis stieß. Jensen sagte: "Dann bleibt es eben, wie es ist."