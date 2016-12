Gechingen Tiere feiern Weihnachten

Gechingen. In diesem Gebäude wurde ein Adventsfenster geöffnet. In diesem Jahr war es das dritte und auch letzte, mit dem einer Aktion des Gechinger Bürgernetzwerks gefolgt wurde. Sandra und Sven Eichfuß waren am Abend des vierten Advent die Gastgeber rund um die Geschichte von Tieren im Stall, die Weihnachten feierten.

Esel nimmt viele Geschenke entgegen

Vor allem der Esel brachte seine Sehnsucht nach einem Fest mit Geschenken zum Ausdruck. Und weil er das ganze Jahr über nicht nur fleißig war, sondern auch die anderen Tiere beschützte und umsorgte, überraschte die Schar ihn mit einigen Gaben. Aber nach dem Auspacken fragte sich der Esel, was er mit einem Kamm oder Schlitten anfangen sollte. "Du hast das Wichtigste an Weihnachten vergessen", sagte die Gans, als sie sah, dass der Esel nicht wirklich froh war. Und mit dem Hinweis, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist, zog nicht nur im Herzen des Esels Freude ein, weil seine Freunde an ihn dachten. Es war außerdem die Botschaft vor dem Haus der Familie Eichfuß, an dem nun auch das Adventsfenster im Licht erstrahlte und die Geschichte bildlich darstellte.