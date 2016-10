Gechingen Teamarbeit bringt den Erfolg

Gechingen. Im Rahmen eines Sozialprojektes übernahmen sie die Planung sowie Umsetzung und mussten dabei auch so manche Herausforderung meistern. Künftig soll das schmucke Gartenhäuschen vor allem für die männlichen Bewohner des Pflegeheims die Möglichkeit zu handwerklicher Betätigung bieten.

An Leitbild herangeführt

Soziales Engagement und gesellschaftliche Verantwortung zählen bei Dürr Optronik zur Unternehmenskultur. Mit verschiedenen Projekten werden bereits die Auszubildenden des Unternehmens, das seit 1959 in der Gäugemeinde Geräte sowie Baugruppen für die Dentalbranche entwickelt und produziert, an dieses Leitbild herangeführt. So werden beispielsweise seit Jahren Patenkinder im Ausland unterstützt.