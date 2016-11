Gechingen Syrische Flüchtlinge schlagen kulinarisch eine Brücke

Duft und Geschmack eines anderen Landes

Den Duft und Geschmack ihres Landes brachte eine Gruppe Syrer, die in der Gemeinschaftsunterkunft in der Gartenstraße lebt, in die Gemeindehalle. Sie hatten das Zepter in der Küche übernommen und bereiteten landestypische Gerichte wie Hähnchen mit Reis, Auberginenmus, syrisches Schawarma (ähnlich einem Döner Kebab), Tabule und Fatouschsalat, Hummus (Kichererbsenmus) und süßes Nomora zu.

Den Klang Syriens vermittelte die Gruppe "Brücke" musikalisch. Die fünf Musiker kannte sich bereits in Syrien durch das Musikstudium und haben sich nach ihrer Flucht in Deutschland wieder gefunden. Während Abathr Kmasch (syrische Gitarre), Shadi Hilal (Violine), Ehab Abu Fakir (Viola) und Mohsen Ramadan (Gesang) an der Hochschule für Musik in München unterrichten und studieren, lebte Amjad Sukar (Percussion) nach seiner Flucht einige Zeit in Gechingen. In der Zwischenzeit studiert er an der Mannheimer Musikakademie.

Mit ihrer Musik wollen die Mitglieder der Gruppe ­"Brücke" ihren Zuhörern einen Zugang zu Kultur und Geschichte ihres Heimatlandes vermitteln, zu mehr Frieden sowie Liebe beitragen. Durch die Verbindung arabischer mit westlicher Musik wollen sie eine Brücke zwischen Ost und West bauen.