Gechingen Stütze für traumatisierte Kinder

Gechingen. "Die Arbeit hier in Deutschland ist schön, ich finde aber, das reicht nicht. Ich kann noch mehr tun", sagt Heike Böhret. Die Gechingerin, Jahrgang 1966, ist seit 25 Jahren als Waldorfkindergärtnerin tätig. Sie arbeitet außerdem ehrenamtlich als Familien- und Sozialberaterin. Seit Herbst 2010 hat sie an allen Gaza-Einsätzen des Vereins "Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners" teilgenommen: "Insgesamt war ich zehn Mal vor Ort."

Bislang 350 Projekte in mehr als 60 Ländern

Der Verein unterstützt weltweit Initiativen eines freien Bildungswesens. Seit 1993 organisiert das Büro in Karlsruhe internationale Freiwilligendienste in aller Welt und ermöglichte bislang mehr als 20 000 Menschen einen sozialen Dienst bei rund 350 Projekten in mehr als 60 Ländern. Seit 2006 sind die Freunde der Erziehungskunst im Bereich Notfallpädagogik tätig. In Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen und Naturkatastrophen arbeiteten sie bislang mit psychotraumatisierten Kindern und Jugendlichen in zahlreichen Ländern.