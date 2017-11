Gechingen "Sterben ist das letzte Abenteuer, das jedem bevorsteht"

"Sterben ist das letzte Abenteuer, das jedem von uns bevorsteht", führte Annette Schütte, Inhaberin des "Coffee Tales", in den Abend ein. Und normalerweise hören die Geschichten genau da auf, wo das Sterben beginnt. Sibylle Knauss geht nicht nur weiter, sondern sogar noch einen Schritt darüber hinaus, begleitet den Sterbenden und die Menschen um ihn, bis in den Tod und die Trauer, dorthin wo das Leben nur noch ein "Gewesensein", eine Erinnerung ist. "Der Gott der letzten Tage" ist ein nachdenkliches, philosophisches, anrührendes, aufwühlendes, humorvolles und vor allem mutiges und Mut machendes Buch. Ehrlich, manchmal hart, ohne Pathos, ironisch und immer wieder auch humorvoll schreibt Sibylle Knauss in ihrem neuesten Buch auf der Grenze zwischen Leben und Tod.

Rund ein Dutzend Bücher hat Sibylle Knauss, 1944 geboren, bereits veröffentlicht. Im Ruhrgebiet aufgewachsen studierte sie in Heidelberg und München Germanistik, Anglistik und Theologie. Einige Jahre unterrichtete sie als Gymnasiallehrerin, "nicht aus Neigung, sondern als Notwendigkeit", wie sie selbst einmal sagte. 1981 wurde ihr erster Roman "Ach Elise oder Lieben ist ein einsames Geschäft" veröffentlicht und von Lesern und Kritikern gelobt. Es folgten weitere und seit 1992 ist sie Dozentin an der Filmakademie in Ludwigsburg, wo sie das Fach "Drehbuch" unterrichtet.

In "Der Gott der letzten Tage" geht es um die letzte Phase eines Lebens, um den Glauben, die Liebe, das, was am Ende noch zählt. Ein Mann liegt im Sterben. Er ist Pfarrer. Hat viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet, vom Leben über das Sterben in den Tod. "Er war bekannt für seine wundervollen Grabreden", brachte Knauss den Protagonisten den Zuhörern näher. Doch nun, drei Tage nachdem er dachte, gestorben zu sein und im Krankenhaus wieder erwachte, muss er realisieren, dass er nicht auferstehen kann, ja sich kaum bewegen, nicht sprechen, nicht einmal selbstständig atmen kann. Er liegt auf der Intensivstation mit einem Luftröhrenschnitt und der einzige Gesprächspartner, dem er sich mitteilen kann, ist Gott. Und der ergreift selbst das Wort, duldet keine Ausreden, mischt sich ein in Gedanken, Erinnerungen, Visionen und hat dem Sterbenden einiges zu sagen. Harte und unangenehmen Wahrheiten gehören dazu, denn der fromme Pfarrer war zu Lebzeiten kein Ausbund an Tugendhaftigkeit.