Gechingen Sportschützen längst bundesweit bekannt

Von den einfachen Anfängen im Nebenzimmer des Sportheims bis zur ersten komplett überdachten Schießanlage im Bezirk Stuttgart im Untergeschoss der Sporthalle war es ein weiter Weg. Die enge Zusammenarbeit mit dem Landesleistungszentrum Pforzheim hatte mit die ersten elektronischen Kleinkaliberstände hervorgebracht. 2012 wurde die Halle für Luftdruckwaffen mit elektronischen Messrahmen ausgestattet, so dass die Abteilung heute gut aufgestellt ist. Unter "gut aufgestellt" versteht Weber auch den Ausblick über die nahe Zukunft hinaus. Sowohl bei den Gewehrschützen mit den Top Nachwuchstalenten Sophia Frank, Sven Lauxmann und Andre Turu an der Spitze, als auch bei den Bogenschützen ist die Abteilung stabil. "Auch die Finanzen sind in Ordnung", so Weber über ein kleines Plus in der Jahresbilanz.

Lange Ehrungsliste

Mit 40 Jahren Mitgliedschaft führte Hans-Dieter Pfeffer die Ehrungsliste an, gefolgt von Margit Hirrle, Tobias Plach, Gabor Turu, Monika Turu und Annerose Zech, die alle Auszeichnungen für 25 Jahre erhielten. Seit 20 Jahren sind Laslo und Alexandra Turu, Bernd Härtelt, Gerd Lutz, Beate Köstel und Ute Oestreich dabei, für 15 Jahre wurden Tim Achenbach, Felix Kolb, Lena Schneller sowie Christoffer Kober und für zehn Jahre Philipp Kaller geehrt.