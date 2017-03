Gechingen Sparstrumpf zum Jahresende fast leer

Gechingen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Kämmerer Andreas Bastl den Etatentwurf vor, der in den kommenden Wochen verabschiedet werden soll. Dass man mit dieser Steigerung im Trend liegt, wurde in den Ausführungen von Bürgermeister Jens Häußler klar, der den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, zitierte. Dieser forderte von der Politik angesichts stetig steigender Ausgaben der Kommunen vor allem im Sozialbereich "Reformbereitschaft statt Wahlgeschenke". Dass die Konjunktur die Staatskassen derzeit klingeln lasse, müsse, so Häußler, auch dazu genutzt werden, Vorbereitungen für weniger gute Zeiten zu treffen.

Hochwasserschutz und Radwegbau

In Gechingen wird in den kommenden Jahren die "überdurchschnittlich umfangreiche Infrastruktur" Ausgaben erfordern, betonte Häußler. Zurückliegende Investitionen und aktuell anstehende Projekte und Baumaßnahmen führen dazu, dass die Rücklagen 2017 auf die Mindesthöhe zurückgefahren werden müssen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von rund drei Millionen Euro vorgesehen ist. Themen wie Altortentwicklung, Planungen für das Wohnbaugebiet "Furt" und das Gewerbegebiet "Streitberg", Hochwasserschutzmaßnahmen, der Bau des Radweges nach Deufringen, ein Kindergarten-Neubauprojekt und anderes mache sich im Etat 2017 "kräftig bemerkbar und wird die Arbeitskraft von Verwaltung und Gemeinderat erfordern".