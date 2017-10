Gechingen Satte Investition in Kindergärten

Auch für den weiteren Ausbau der Kindergärten gibt es konkrete Pläne. Dabei möchte sich die Gemeinde auf die Einrichtungen Villa Weingarten und Villa Wolfswiesen konzentrieren. "Es soll die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass an beiden Standorten das vollständige Be- treuungsangebot vorhanden ist und die Betreuungszeiten ausgebaut werden", unterstrich Bastl. Die neuen Räume werden also an beiden Standorten die normale Kindergartenbetreuung, die Krippe und ein Ganztagesangebot ermög- lichen. In der Kinderkrippe Zauberwald wird vorerst alles beim Alten bleiben. Dort sind die Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund seiner Lage bei der Gemeindehalle stark eingeschränkt. Der Gemeinderat stimmte den Vorschlägen der Verwaltung einstimmig zu.