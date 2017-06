Gechingen Sandbienen sammeln nur an Zaunrüben

Mit farbigen Blütenkronen und Wohlgerüchen locken die Pflanzen die Insekten an und halten Nektar sowie Pollen für sie bereit. Bienen und Blüten sind oft perfekt aufeinander abgestimmt, dies gilt besonders für die Wildbienen. Manche Arten sammeln Pollen an den Blüten verschiedener Pflanzenfamilien, andere sind an bestimmte Gewächse gebunden.

Weibchen baut Nest allein

So sammelt eine Scherenbiene nur Pollen am Hahnenfuß, eine später fliegende Art nur an Glockenblumen, eine Mauerbiene nur am Natternkopf, eine Sandbiene nur an der Zaunrübe. Das Ehepaar Weinich, in dessen Garten seit Jahren verschiedene Wildbienen nisten und sammeln, wird Besucher über die Tierart informieren und auf Schautafeln einige der Insekten vorstellen. Es sind Einsiedlerbienen, sie bilden kein Volk. Jedes Weibchen baut sein Nest allein und versorgt die Brut ohne Hilfe. Auch sie sammeln Pollen und Nektar, manche auch Pflanzenöle, produzieren aber keinen Honig.